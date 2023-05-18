Один зі штатів США першим забороняє TikTok. Губернатор підписав закон

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Штат Монтана став першим у США, який законодавчо забороняє застосунок TikTok. Відповідний закон підписав губернатор Грег Джіанфорте.

Про це пише Reuters.

У такий спосіб Монтана хоче захистити своїх мешканців від нібито збору розвідувальних даних Китаєм, якому належить TikTok.

Там заборонять магазинам застосунків Google Play і App Store пропонувати TikTok у штаті, проте тих, хто користується китайською соцмережею, не каратимуть. Закон набуде чинності 1 січня 2024 року.

У відповідь на це TikTok заявив, новий закон «порушує права жителів Монтани, передбачені Першою поправкою, шляхом незаконної заборони TikTok», а компанія продовжить працювати «над захистом прав наших користувачів у Монтані та за її межами».