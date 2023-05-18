Один зі штатів США першим забороняє TikTok. Губернатор підписав закон
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Штат Монтана став першим у США, який законодавчо забороняє застосунок TikTok. Відповідний закон підписав губернатор Грег Джіанфорте.
Про це пише Reuters.
У такий спосіб Монтана хоче захистити своїх мешканців від нібито збору розвідувальних даних Китаєм, якому належить TikTok.
Там заборонять магазинам застосунків Google Play і App Store пропонувати TikTok у штаті, проте тих, хто користується китайською соцмережею, не каратимуть. Закон набуде чинності 1 січня 2024 року.
У відповідь на це TikTok заявив, новий закон «порушує права жителів Монтани, передбачені Першою поправкою, шляхом незаконної заборони TikTok», а компанія продовжить працювати «над захистом прав наших користувачів у Монтані та за її межами».
- TikTok активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу — користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії. Співробітники НАТО також зобовʼязані видалити застосунок з робочих пристроїв.
- Журнал Forbes писав, що ФБР і Мінʼюст США почали розслідування проти ByteDance (компанія, якій належить TikTok) через стеження за журналістами американських видань за допомогою TikTok. Прокуратура штату Вірджинія запросила у ByteDance інформацію про спроби отримати доступ до персональних даних журналістів, а ФБР вже провело кілька допитів.
- США розглядають заборону TikTok на своїй території, якщо китайські власники не відмовляться від своїх часток у компанії.
- Видання New York Post писало, що керівництво TikTok почало переговори про продаж соцмережі на тлі заяв про заборону застосунку в США. TikTok нібито вивчає й ті угоди, які розглядалися за часів Дональда Трампа. У 2020 році продаж обговорювали з виробником програмного забезпечення Oracle і мережею Walmart. Водночас представник TikTok назвав цю інформацію «стовідсотковою брехнею», а китайська ByteDance, яка володіє соцмережею, жодних коментарів не надала.