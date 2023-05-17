Президент Туреччини заявив про продовження «зернової угоди» ще на два місяці
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що «зернову угоду» продовжили на два місяці. Це дозволить і надалі вивозити агропродукцію з українських портів.
Про це пише Anadolu.
- 8 травня росія вчергове блокувала реєстрацію та інспекцію суден, які прямують до українських портів. Таким чином вона унеможливила роботу «зернової угоди». Тоді на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікували 90 суден, з яких 62 — це судна, які йдуть під завантаження.
- Перед цим у Туреччині відбулися технічні переговори щодо продовження «зернової угоди», які не мали успіху — сторони (Україна, Туреччина, ООН і росія) не дійшли згоди в питанні допуску нових кораблів для перевезення зерна з України.
- 26 квітня росія вкотре блокувала дію Чорноморського «зернового коридору», попри те що 13 березня 2023 року російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася продовжити «зернову угоду», але лише на 60 днів. Тоді міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що така позиція росії суперечить угоді, адже подовжувати її можна щонайменше на 120 днів. Тоді Туреччина, ООН та Україна заявили, що угоду продовжили саме на 120 днів.