ВАКС конфіскував всі активи колаборанта та екснардепа Сальдо

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про конфіскацію активів колаборанта та колишнього нардепа Володимира Сальдо. Вона також додала до конфіскації ще частину його майна.

Про це пише пресслужба ВАКС.

Апеляція не задовольнила оскарження самого рішення суду. Водночас вона задовольнила скаргу Міністерства юстиції, яке просило конфіскувати абсолютно всі активи Сальдо.

Суд стягнув на користь держави ще 55,56 і 40% статутних капіталів двох приватних підприємств. Ідеться про частки Сальдо в компаніях «БЕБКО-АВТО» та «КОНКА».