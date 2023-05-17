На французькому радіо європейське турне Зеленського назвали «гастролями шапіто». Посол України у Франції вимагає вибачень
- Автор:
- Ліза Бровко
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Telegram / Zelenskiy / Official
У Франції на радіостанції RTL назвали турне президента Володимира Зеленського Європою «гастролями шапіто». Посол України у Франції Вадим Омельченко вимагає вибачень і перед президентом, і перед українським народом.
У Twitter-акаунті RTL опублікували відео фрагменту зі словами ведучої, що президент України 15 травня приїхав у Єлисейський палац «зі своїм шапіто», яке підписали: «Цирк Зеленського, скоро біля вас».
«Який цинізм і нетактовність, не властиві народу дружньої Франції. Ані співчуття, ані відповідальності. Я вимагаю вибачень перед моїм президентом і моїм народом України, який страждає і бореться за свою свободу, а також за вашуможливість насолоджуватися легкістю життя», — написав Омельченко.
Окрім посла України, на публікацію RTL відреагували користувачі Twitter. Вони пишуть, що насмішки від ведучих принизливі, адже «як можна сміятися над депортацією українських дітей» та над тілами людей, які загинули за свою свободу.
- Нещодавно Володимир Зеленський повернувся з Великої Британії, де обговорив із премʼєр-міністром Ріші Сунаком створення коаліції з надання Україні винищувачів F-16.
- Зеленський також був із візитом у Франції, де зустрівся з Емманюелем Макроном. Після цього стало відомо, що Франція найближчими тижнями оснастить кілька батальйонів української армії десятками бронемашин і легких танків, зокрема AMX-10RC.
- Також український президент відвідав Берлін і зустрівся там із канцлером Олафом Шольцом, а перед цим був у Римі та Ватикані. У Німеччині Володимир Зеленський отримав премію імені Карла Великого, яку йому та українському народові присудили за «захист свободи, демократії та європейських цінностей». Згодом МЗС Німеччини опублікувало список військової допомоги, яку країна готується передати Україні. Вартість пакета допомоги перевищує €2,7 мільярда.
- Зеленський казав, що його закордонні візити присвячені, серед іншого, створенню коаліції країн-партнерів, у межах якої Україні нададуть винищувачі західного зразка.