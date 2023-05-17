На французькому радіо європейське турне Зеленського назвали «гастролями шапіто». Посол України у Франції вимагає вибачень

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У Франції на радіостанції RTL назвали турне президента Володимира Зеленського Європою «гастролями шапіто». Посол України у Франції Вадим Омельченко вимагає вибачень і перед президентом, і перед українським народом.

У Twitter-акаунті RTL опублікували відео фрагменту зі словами ведучої, що президент України 15 травня приїхав у Єлисейський палац «зі своїм шапіто», яке підписали: «Цирк Зеленського, скоро біля вас».

«Який цинізм і нетактовність, не властиві народу дружньої Франції. Ані співчуття, ані відповідальності. Я вимагаю вибачень перед моїм президентом і моїм народом України, який страждає і бореться за свою свободу, а також за вашуможливість насолоджуватися легкістю життя», — написав Омельченко.

Окрім посла України, на публікацію RTL відреагували користувачі Twitter. Вони пишуть, що насмішки від ведучих принизливі, адже «як можна сміятися над депортацією українських дітей» та над тілами людей, які загинули за свою свободу.