У Києві у Дніпрі різко зріс рівень води

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Dean Conger / Contributor / Getty Images

У Києві пік весняного водопілля минув вже майже місяць тому, проте за добу рівень води в річці Дніпро різко зріс.

Про це пише Київська міська військова адміністрації (КМВА).

Зараз, 17 травня, рівень води у Дніпрі біля моста Метро становить 9 283 см. У порівнянні з попереднім днем водопілля збільшилося на 22 см. Критичний рівень за Балтійською системою висот — 9 415 см.

Залишається чинним І рівень (жовтий) небезпеки гідрологічних явищ, але аварійних підтоплень у Києві немає. Затоплені лише заплавні території шаром понад 30 сантиметрів.