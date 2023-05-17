Politico: Євросоюз навряд чи закриє російські газопроводи санкціями з нового пакета

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Новий санкційний пакет проти росії від Європейського Союзу вже майже готовий, проте країни не можуть дійти консенсусу в питанні російських газопроводів.

У виданні Politico вважають малоймовірним, що ЄС повністю відмовиться від залишків російського газу, оскільки Німеччина та Італія досі мають газопровідні звʼязки з рф, попри скорочення імпорту газу майже до нуля.

Це питання обговорять на саміті G7 в Японії, щоб створити механізм заборони на відновлення імпорту газу з росії, якщо та знову «відкриє» крани.