Politico: Євросоюз навряд чи закриє російські газопроводи санкціями з нового пакета
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Новий санкційний пакет проти росії від Європейського Союзу вже майже готовий, проте країни не можуть дійти консенсусу в питанні російських газопроводів.
У виданні Politico вважають малоймовірним, що ЄС повністю відмовиться від залишків російського газу, оскільки Німеччина та Італія досі мають газопровідні звʼязки з рф, попри скорочення імпорту газу майже до нуля.
Це питання обговорять на саміті G7 в Японії, щоб створити механізм заборони на відновлення імпорту газу з росії, якщо та знову «відкриє» крани.
- До повномасштабної війни росія постачала понад 40% від усього імпортованого ЄС газу. Зараз — усього 8%. Наприклад, потоки газопроводом Nord Stream, який постачав газ до Німеччини, та газопроводом «Ямал», що пролягав через Польщу, скоротилися до нуля. Тим часом транзит трубопроводами, які йдуть через Україну, становить близько чверті довоєнного рівня, і лише трубопровід «Турецький потік» у Чорному морі працює майже так, як і до 24 лютого 2022 року.
- Україна наполягає на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба» і на забороні імпорту скрапленого газу з росії.
- Одинадцятий пакет санкцій проти росії має на меті усунути санкційні лазівки. Також у ньому Єврокомісія пропонує заборонити заходити в європейські порти суднам, які намагаються обійти санкції щодо російської нафти, і покарати причетних до вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованих територій України.
- Разом з цим ЄК хоче припинити експорт технологій з восьми китайських компаній, підозрюючи, що вони продають їх росії. До цього списку ввійшли й компанії Вірменії, Ірану, Узбекистану та Обʼєднаних Арабських Еміратів.
- На початку квітня український президент і глава Єврокомісії обговорили впровадження наступного, 11-го пакета санкцій проти рф. Згодом комісар ЄС із фінансових питань повідомив, що нові обмежувальні заходи вже готові. МакГіннес заявила, що Брюссель не тільки запровадить додаткові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити ефективне виконання санкцій, щоб фізичним і юридичним особам було важче їх обійти.