У Помпеях знайшли скелети ще двох чоловіків. Вони загинули під час землетрусу, який супроводжував виверження вулкану

Новини

Pompeii - Parco Archeologico / Facebook

У руїнах давньоримського міста Помпеї знайшли рештки двох людей, які, ймовірно, загинули внаслідок землетрусу, що супроводжував виверження вулкану Везувій в 79 році нашої ери.

Про це повідомляє The Guardian.

Рештки знайшли в районі «Острів цнотливих коханців» (Insula dei Casti Amanti), який складався з групи будинків і пекарні. Скелети належали двом чоловікам віком близько 50 років і добре збереглися. Їх знайшли під стіною, що обвалилася. Переломи кісток вказують на те, що чоловіки, ймовірно, загинули внаслідок множинних травм, отриманих, коли будівля, в якій вони шукали притулок, обрушилася через землетрус, що стався на ранній стадії виверження вулкана.

Вважається, що одна з жертв підняла руку, намагаючись захиститися від падаючої стіни.

Читайте також: Дослідники знайшли у Помпеях кімнату рабів із предметами побуту

Місто Помпеї — одне з найвідоміших історичних місць у світі, де продовжують працювати археологи. Воно загинуло внаслідок виверження вулкана Везувій 24 серпня 79 року, за уточненими даними — 24 жовтня 79 року. Тепер це музей під відкритим небом, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Руїни Помпеїв знайшли в XVI столітті, а перші розкопки почалися в 1748 році. За століття знайшли понад 1 500 із приблизно 2 тисяч жертв. Востаннє людські останки тут знаходили у 2020 році, це були скелети двох чоловіків, імовірно, заможної людини та її раба.