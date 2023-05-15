У Польщі військові шукають повітряну кулю, що прилетіла з боку Білорусі

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pap.pl

У Польщі 50 бійців Сил територіальної оборони відновили пошуки повітряної кулі, яка прилетіла в країну з боку Білорусі.

Про це пише RMF.

«Ми направили підрозділ з 50 бійців 8 Куявсько-Поморської бригади територіальної оборони. Там наші військові будуть проводити обшуки», — сказав речник командування Військ територіальної оборони майор Вітольд Сура.

Операцію проводять переважно в Куявсько-Поморському воєводстві. Сура закликав мешканців Польщі звертатися до поліції, якщо вони знайдуть залишки обʼєкта, схожого на повітряну кулю, і не чіпати знахідку до приїзду правоохоронців.