Пункт пропуску з Польщею «Ягодин — Дорогуськ» відновив роботу для вантажівок

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З 15 травня вантажівки знову можуть вільно проходити пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» між Україною й Польщею.

Про це повідомило Міністерство відновлення.

Це вдалося завдяки переговорам із Міністерством інфраструктури та розвитку Польщі й керівництвом Люблінського воєводства.

Упродовж десяти днів «Ягодин — Дорогуськ» був заблокований через страйк польських перевізників, від чого їхні українські колеги зазнали «значних збитків», каже міністр Олександр Кубраков.

«Я вдячний нашим польським колегам за спільне рішення й повернення до виконання положень «транспортного безвізу» і домовленостей щодо пропускної здатності «Ягодин — Дорогуськ», — додав він.