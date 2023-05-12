Ілон Маск назвав імʼя нового генерального директора Twitter
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
SOPA Images / Getty Images
Американський мільярдер назвав імʼя нового генерального директора Twitter — ним стала Лінда Яккаріно.
За словами Маска, нова очільниця соцмережі зосередиться на бізнес-операціях, тоді як сам Ілон займатиметься дизайном продукту та новими технологіями.
«З нетерпінням чекаю співпраці з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, додаток для всього», — написав Ілон Маск.
Донедавна Лінда Яккаріно очолювала відділ реклами в американській медіакомпанії NBCUniversal. Там вона пропрацювала десять років.
- Напередодні мільярдер Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter і вже знайшов собі заміну.
- У лютому Ілон Маск анонсував, що ближче до кінця 2023 року настане «слушний момент», щоб знайти нового керівника для Twitter. Він хотів спочатку стабілізувати ситуацію в компанії, а потім піти з нинішньої посади.
- Раніше Ілон Маск також зазначав, що планує приділяти менше часу соцмережі, тому хоче знайти нового гендиректора — «дурня, який візьметься за цю роботу». Маск казав, що «просто керуватиме командами програмного забезпечення та серверів». Мільярдер навіть запустив опитування, чи треба йому піти з посади голови Twitter. Більшість проголосувала за.