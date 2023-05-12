Президенту Зеленському заборонили виступати на «Євробаченні». Європейська мовна спілка пояснила це рішення
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба Офісу президента України
Президенту України Володимиру Зеленському не дозволили виступити зі зверненням на пісенному конкурсі «Євробачення-2023» в Ліверпулі.
Європейська мовна спілка (EBU) і понад 100 світових мовників занепокоєні тим, що поява українського президента може політизувати шоу.
У Європейській мовній спілці заявили, що «одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу».
«Прохання пана Зеленського звернутися до глядачів на пісенному конкурсі «Євробачення», незважаючи на те, що воно зроблене з похвальними намірами, на жаль, не може бути задоволене керівництвом Європейської мовної спілки, оскільки це суперечило б правилам заходу», — додали в EBU.
Водночас в організації запевнили, що Україна, її музика, культура і творчість будуть яскраво представлені на всіх заходах конкурсу.
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс 2023 року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — частіше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс приймає британське місто Ліверпуль. Сцену відкрив король Чарльз III із дружиною королевою Каміллою.
- Від України на конкурс поїхав гурт Tvorchi. Підготовка до їхнього виступу та поїздка креативної команди в Ліверпуль коштувала майже три мільйони гривень.
- Переможцями першого півфіналу стали Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія. Фіналісти другого півфіналу: Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія, Словенія.
- Гранд-фінал «Євробачення» пройде 13 травня. Там виступатимуть Україна — минулорічна фіналістка, і «велика пʼятірка» — Франція, Велика Британія, Німеччина, Іспанія та Італія.