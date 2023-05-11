Польща розслідує причетність ексканцлера Герхарда Шредера до підготовки росією війни проти України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Olaf Kosinsky / Wikimedia
Прокуратура Польщі отримала повідомлення про ймовірне вчинення злочину колишнім німецьким канцлером Герхардом Шредером і веде проти нього розслідування.
Про це пише RMF FM.
За даними слідства, Шредер міг використати своє становище в російській енергетичній сфері, щоб тиснути країни ЄС та Україну. Разом sз цим слідчі зʼясують, яку роль німецький політик відіграв у підготовці вторгнення росії в Україну.
У документах справи зазначають, що колишній канцлер Німеччини не віддалився від Кремля після початку повномасштабної війни й продовжував бути на посадах у російських енергетичних компаніях, допоки Європарламент не пригрозив йому санкціями.
- Шредер є давнім прихильником росії. У 2018 році він потрапив до бази «Миротворця» — за «спробу легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму та виправдання збройної агресії рф проти України».
- До повномасштабного вторгнення рф в Україну Шредера висували кандидатом у раду директорів російської компанії «Газпром», а під час війни він заявляв, що намагався стати посередником у перемовинах між Україною та росією, мовляв, «путін зацікавлений у припиненні війни».