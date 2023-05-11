YouTube хоче заборонити роботу блокувальників реклами. Платформа тестує нову функцію
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Videvo
Відеохостинг YouTube почав тестувати функцію, яка забороняє дивитися відео в браузері з увімкненим блокувальником реклами. Цей експеримент проводять на обмеженій кількості користувачів.
Про це пише 9to5Google.
Людей попереджатимуть про те, що «блокувальники реклами заборонені на YouTube». У вікні зʼявиться дві опції: дозволити показ реклами або підключити платну підписку YouTube Premium.
- YouTube Music офіційно додає подкасти на платформу. Їх можна слухати офлайн без передплати Premium. Поки що вони доступні лише в США, але згодом поширяться і на інші країни.
- У лютому розробники YouTube запустили в застосунку нову функцію — інструмент Go Live Together, який дозволяє двом користувачам проводити спільні трансляції.
- До цього YouTube запустив автоматичні українські субтитри. Щоб увімкнути субтитри українською треба в налаштуваннях обрати розділ «Субтитри», обрати «Автоматичний переклад» і знайти в переліку українську.