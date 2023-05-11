У Туреччині чергові перемовини про продовження «зернової угоди» завершилися нічим. Але будуть нові
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Melissa Askew / Unsplash
У Стамбулі завершилися перемовини між представниками України, росії, Туреччини та ООН щодо продовження «зернової угоди». Домовленостей не досягли, але будуть іще зустрічі.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони Туреччини.
Там розповіли, що перемовини тривали два дні. Сторони зустрінуться ще раз для обговорення деталей продовження «зернової угоди».
Водночас усі сторони підтримали пропозицію вивезення торговельних суден та екіпажів, які застрягли в українських портах після 24 лютого 2022 року. Вони погодили спільний механізм та координацію, щоб провести цю евакуацію.
У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури зазначили, що наступні зустрічі відбудуться в онлайн-форматі. Україна наполягає, щоб «зернову угоду» продовжили на більший термін та розширили.
Водночас у росії погрожують, що якщо до 18 травня не виконають її умови, то вона вийде із «зернової угоди». Росія вимагає перепідключити «Россельхозбанк» до SWIFT та скасувати обмеження на експорт російського агропродукції.
- 8 травня росія вчергове блокувала реєстрацію та інспекцію суден, які прямують до українських портів. Таким чином вона унеможливила роботу «зернової угоди». Тоді на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікували 90 суден, з яких 62 — це судна, які йдуть під завантаження.
- Перед цим у Туреччині відбулися технічні переговори щодо продовження «зернової угоди», які не мали успіху — сторони (Україна, Туреччина, ООН і росія) не дійшли згоди в питанні допуску нових кораблів для перевезення зерна з України.
- 26 квітня росія вкотре блокувала дію Чорноморського «зернового коридору», попри те що 13 березня 2023 року російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася продовжити «зернову угоду», але лише на 60 днів. Тоді міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що така позиція росії суперечить угоді, адже подовжувати її можна щонайменше на 120 днів. Тоді Туреччина, ООН та Україна заявили, що угоду продовжили саме на 120 днів.