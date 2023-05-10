Молдова поки відмовилася вводити заборону на імпорт агропродукції з України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Konstantin T
Міністр сільського господарства Володимир Боля каже, що Молдова наразі не збирається забороняти імпорт деяких зернових та олійних з України, як це зробили інші країни.
Про це пише NewsMaker.
У Молдові вважають, що обмеження імпорту з України «нічого б не вирішило»: відпускні ціни для молдовських фермерів не підвищилися б, а собівартість не знизилася б.
Натомість заборона на деякий український імпорт могла призвести до того, що Україна «запровадила б обмеження на ввезення молдовської продукції, і тоді багато чого було б втрачено», зазначив міністр.
За його словами, Молдова отримала від України 177 тонн пшениці та чотири тисячі тонн насіння соняшнику — це несуттєві обсяги, якщо враховувати, що молдовські елеватори можуть зберігати три мільйони тонн продукції.
- Раніше Молдова заявляла, що планує ввести тимчасові обмеження на імпорт агропродукції з України за прикладом декотрих держав ЄС.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував всі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 мільйонів через наплив українського зерна на їхні ринки.
- Уже 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на їх транзит. Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині, однак пообіцяли зберегти транзит. Єврокомісія назвала рішення трьох країн неприйнятними. Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна. Однак Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Також Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.
- 2 травня Європейська комісія офіційно тимчасово заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Заборона триватиме до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію може здійснюватися транзит української продукції.