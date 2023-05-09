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Медіа: «Зерновий коридор» відновив роботу — судна знову перевіряють

Автор:
Ліза Бровко
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Турецький телеканал TRT із посиланням на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини пише, що Чорноморський зерновий коридор знову запрацював. До цього його роботу блокувала росія.

Телеканал уточнює, що вдалося поновити роботу зернової ініціативи за сприяння Туреччини. Наразі триває перевірка суден.