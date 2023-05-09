Міноборони запустило сайт з інструкціями для поранених військових

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На сайті Міноборони запрацював розділ з алгоритмом дій для поранених військових. Він має допомогти бійцям пройти бюрократичні процедури.

У цьому розділі можна дізнатись, як військовослужбовцю отримати направлення на лікування, реабілітацію чи оздоровлення, які документи потрібно отримати, до кого за ними звертатись тощо, а також знайти інформацію про пільги та грошові виплати.

На сайті є зразки рапортів і покрокові інструкції, як отримати виплати, протезування, статус учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю тощо.