Ілон Маск: Twitter видаляє старі облікові записи і звільняє їхні імена користувачів

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Twitter очищає неактивні облікові записи на своїй платформі, що може звільнити кілька довгоочікуваних імен користувачів.

Про це власник компанії Ілон Маск повідомив 8 травня, а деталі пише TechCrunch.

За його словами, компанія очищає облікові записи, які взагалі не діяли протягом кількох років, а також попереджає користувачів, що результат очищення може призвести до зниження кількості підписників користувачів. Це те, що може бути більш помітним на давніх облікових записах Twitter, чиї власники назбирали велику кількість підписників у перші дні Twitter як соціальної мережі.

У наступному твіті Маск також уточнив у відповідь на запитання про доступність імен користувачів, що «так», багато імен користувачів мали стати доступними в результаті цього кроку. Однак він не уточнив, як користувачі зможуть отримати ці імена користувачів, крім звичайного методу створення нового облікового запису з певним іменем.