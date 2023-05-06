У Лондоні під час коронації затримали 52 людей

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Getty Images / «Бабель»

У Лондоні під час коронації Чарльза ІІІ поліція затримала 52 людей через порушення громадського порядку та змову «з метою заподіяння суспільної шкоди».

Про це повідомляє The Independent.

Столична поліція заявила, що сприятиме антимонархічним демонстраціям, якщо тільки вони не суперечать чинним законам.

Серед затриманих — члени антимонархічної кампанії «Республіка», які стояли з плакатами «Не мій король», а також прихильники екологічного руху Just Stop Oil та зоозахисної групи Animal Rising.

Getty Images / «Бабель»

6 травня 2023 року в Лондоні пройшла коронація принца Чарльза — відтепер він Чарльз ІІІ, король Великої Британії. Він узяв під захист англіканську церкву, державу і закони. Чарльз зійшов на королівський престол у віці 74 роки.