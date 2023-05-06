Британського монарха Чарльза ІІІ коронували на церемонії у Вестмінстерському абатстві
- Автор:
- Ліза Бровко
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RICHARD POHLE / Contributor
Британського монарха Чарльза ІІІ офіційно коронували у Вестмінстерському абатстві — тепер він король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Про це пише SkyNews.
На церемонії архієпископ Кентерберійський поклав корону Святого Едуарда на голову монарха й виголосив: «Боже, бережи короля!». Потім архієпископ коронував королеву-консорта Каміллу.
Зараз у Великій Британії салютують зі зброєю, щоб відзначити цей історичний момент. Вулиці міст заповнені британськими прапорами, а люди вже почали масштабні святкування.
На момент коронації Чарльзу ІІІ виповнилося 74 роки — він найстарший із тих, кого коронували на нового монарха Британії. Чарльз зійшов на престол після 70-річного правління своєї матері королеви Єлизавети II.
Від України на церемонію прибули перша леді Олена Зеленська та премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
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