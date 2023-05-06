Штурм Капітолія: одного з учасників засудили до рекордних 14 років за напад на поліцейських

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Samuel Corum / Stringer / Getty Images

Американця Пітера Шварца увʼязнили на 14 років і два місяці за штурм Капітолія, під час якого він напав на поліцейських із перцевим балончиком і стільцем. Його термін — рекордний серед сотень справ.

Про це пише Associated Press.

Прокуратура рекомендувала засудити Шварца до 24 років і шести місяців увʼязнення, а його адвокати просити дати чотири роки й шість місяців, заявляючи, що дії чоловіка були спричинені «непорозумінням» щодо президентських виборів 2020 року.

Пітер Шварц називав себе політичним вʼязнем Вашингтону і зібрав під час онлайн-кампанії «Патріот Піт, політичний вʼязень у Вашингтоні» $71 тисячу. Прокурори вимагають від Шварца віддати всі гроші, щоб покрити штраф, стверджуючи, що він не повинен отримувати прибуток від участі в заворушеннях.

До 6 січня 2021 року чоловік уже мав 38 судимостей.