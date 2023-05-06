Штурм Капітолія: одного з учасників засудили до рекордних 14 років за напад на поліцейських
- Автор:
- Ліза Бровко
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Samuel Corum / Stringer / Getty Images
Американця Пітера Шварца увʼязнили на 14 років і два місяці за штурм Капітолія, під час якого він напав на поліцейських із перцевим балончиком і стільцем. Його термін — рекордний серед сотень справ.
Про це пише Associated Press.
Прокуратура рекомендувала засудити Шварца до 24 років і шести місяців увʼязнення, а його адвокати просити дати чотири роки й шість місяців, заявляючи, що дії чоловіка були спричинені «непорозумінням» щодо президентських виборів 2020 року.
Пітер Шварц називав себе політичним вʼязнем Вашингтону і зібрав під час онлайн-кампанії «Патріот Піт, політичний вʼязень у Вашингтоні» $71 тисячу. Прокурори вимагають від Шварца віддати всі гроші, щоб покрити штраф, стверджуючи, що він не повинен отримувати прибуток від участі в заворушеннях.
До 6 січня 2021 року чоловік уже мав 38 судимостей.
- 6 січня у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що в нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼять людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму. За цією справою до відповідальності притягнули понад 600 людей.