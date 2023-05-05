За мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу. Тепер його випустять із СІЗО

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Депутат фракції «Довіряй ділам» Дмитро Танцюра вніс заставу за одеського мера Геннадія Труханова в розмірі 13,4 мільйона гривень, про що він розповів «Суспільному».

За словами Танцюри, він вніс особисті «задекларовані кошти, з яких сплачені податки», і вже отримав лист із Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Тепер Труханова мають випустили зі слідчого ізолятора.

Тим часом адвокат Труханова подав скаргу в Апеляційну палату ВАКС. Дату засідання суду призначать наступного тижня.

Напередодні ВАКС дозволив арештувати Геннадія Труханова із правом на внесення застави у 13 мільйонів гривень у справі щодо заводу «Краян». За версією слідства, у 2016 році Одеська міськрада купила будівлю збанкрутілого заводу «Краян» за завищеною ціною, а різницю спробувала вивести через фіктивне підприємство. НАБУ вважає Труханова організатором корупційної схеми, який привласнив понад 90 мільйонів гривень.