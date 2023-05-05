За мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу. Тепер його випустять із СІЗО
- Автор:
- Ліза Бровко
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Facebook / Геннадий Труханов
Депутат фракції «Довіряй ділам» Дмитро Танцюра вніс заставу за одеського мера Геннадія Труханова в розмірі 13,4 мільйона гривень, про що він розповів «Суспільному».
За словами Танцюри, він вніс особисті «задекларовані кошти, з яких сплачені податки», і вже отримав лист із Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Тепер Труханова мають випустили зі слідчого ізолятора.
Тим часом адвокат Труханова подав скаргу в Апеляційну палату ВАКС. Дату засідання суду призначать наступного тижня.
Напередодні ВАКС дозволив арештувати Геннадія Труханова із правом на внесення застави у 13 мільйонів гривень у справі щодо заводу «Краян». За версією слідства, у 2016 році Одеська міськрада купила будівлю збанкрутілого заводу «Краян» за завищеною ціною, а різницю спробувала вивести через фіктивне підприємство. НАБУ вважає Труханова організатором корупційної схеми, який привласнив понад 90 мільйонів гривень.
- У вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу «Краян» за 185 мільйонів гривень у приватної компанії, яка перед цим купила цю будівлю за 11,5 мільйона гривень. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала переказати фіктивній компанії. Загалом у справі 12 фігурантів. Сума збитків — 92,6 мільйона гривень.
- 25 червня 2019 року прокурор попросив для Труханова покарання у вигляді 12 років тюремного увʼязнення, для інших обвинувачених — від семи до 11 років.
- 9 липня 2019 року Одеський суд виправдав Труханова у «справі «Краяна», однак у лютому 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала це виправдальне рішення.
- 25 квітня 2023 року ВАКС змінив запобіжний захід Геннадію Труханову з особистого зобовʼязання на заставу 30,8 мільйона гривень.