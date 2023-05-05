Міноборони тестує електронну чергу на військово-лікарську комісію

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Міністерство оборони України тестує систему електронного запису до лікарів для проходження військово-лікарської комісії. Зараз вона працює у Харкові, Львові, Києві, Вінниці та Одесі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Ця система дозволить начальнику медичної частини записувати військових на медкомісію чи до конкретного лікаря-спеціаліста у визначений день і час.

«Потреби очікувати в чергах не буде. Військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти», — пише Маляр.

Такий вигляд має інтерфейс системи електронного запису до лікарів. Telegram / Ганна Маляр

За її словами, Міноборони планує перевести всі військово-лікарські комісії на системи з електронним записом упродовж травня.