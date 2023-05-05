Астрономи дізналися, з чого складається ядро Місяця
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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NASA
Нове дослідження допомогло французьким науковцям дізнатися, з чого складається ядро Місяця, пише Science Alert.
Виявилося, що внутрішнє ядро Місяця насправді є твердою кулькою, а його щільність подібна до заліза. Дослідники сподіваються, що це допоможе розрішити спірні питання тривалої дискусії про нутрощі Місяця, і допоможе краще вивчити історію супутника — а відповідно, і Сонячної системи.
Такі дослідження проводять за допомогою сейсмічних даних. Учені аналізують те, як проходять акустичні хвилі від землетрусів, як вони відбиваються від матеріалу всередині космічного обʼєкта — і створюють детальну карту.
Астрономи вже використовували знімки, зібрані місією «Аполлон», але їхня роздільна здатність не дозволяла точно вивчити внутрішнє ядро.
Цього разу французькі науковці зібрали дані космічних місій і проаналізували ступінь деформації Місяця через гравітаційну взаємодію із Землею, зміну його відстані від нашої планети та місячну щільність.
Вони дізналися, що більш щільний матеріал всередині Місяця тяжіє до центру, а менш щільний — піднімається вгору. Це може допомогти пояснити присутність певних елементів у вулканічних районах Місяця.
Також виявилось, що ядро Місяця дуже схоже на земне — воно має зовнішній шар рідини та тверде внутрішнє ядро. За їхнім моделюванням зовнішнє ядро має радіус приблизно 362 кілометри, а внутрішнє — приблизно 258 кілометрів. Це близько 15% усього радіуса супутника.
Крім того, внутрішнє ядро Місяця має щільність близько 7 822 кілограми на кубічний метр. Це дуже схоже на властивості заліза.
- Раніше міжнародна група дослідників виявила, що внутрішнє ядро Землі могло нещодавно зупинитися та змінити напрямок обертання. За словами сейсмолога Сяодуна Сонга з Пекинського університету, це явище впливає на магнітне поле та обертання Землі, а також на процеси на поверхні планети й клімат.
- Також науковці виявили, що внутрішнє ядро Землі може складатися з двох окремих шарів. А навколо ядра Землі знайшли новий твердий шар. Це може бути дно стародавнього океану.
- Крім того, астрономи встановили, що ядро Марсу є рідким сплавом заліза з великою кількістю сірки й кисню. Про це дізналися завдяки сейсмічним даним, які протягом чотирьох років збирав посадковий модуль NASA InSight.