TikTok запускає монетизацію для авторів контенту. Вони отримуватимуть половину доходу від реклами

Новини

Pixabay

Застосунок TikTok запускає продукт Pulse Premiere, який дозволить авторам контенту отримувати половину доходу від продажу реклами. Проте монетизація буде доступна лише деяким користувачам.

Про це пише The Wall Street Journal.

Віднині TikTok платитиме повнолітнім контентмейкерам, у яких понад 100 тисяч підписників. Вони отримуватимуть 50% доходу від реклами, яка зʼявлятиметься одразу після їхніх публікацій у застосунку. Суму, яку отримує автор, визначатимуть за формулою, враховуючи перегляди, залученість аудиторії і загальну популярність контенту.

До цього Pulse дозволяв рекламодавцям розміщувати свої оголошення лише після 4% найякіснішого й найпопулярнішого контенту. Тепер Pulse Premiere дозволяє показувати рекламу після всіх публікацій.

У такий спосіб TikTok намагається покращити відносити з рекламодавцями і користувачами, а також помʼякшити наслідки для китайської компанії ByteDance, якщо США виконають погрозу заборонити TikTok на своїй території.