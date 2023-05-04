TikTok запускає монетизацію для авторів контенту. Вони отримуватимуть половину доходу від реклами
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pixabay
Застосунок TikTok запускає продукт Pulse Premiere, який дозволить авторам контенту отримувати половину доходу від продажу реклами. Проте монетизація буде доступна лише деяким користувачам.
Про це пише The Wall Street Journal.
Віднині TikTok платитиме повнолітнім контентмейкерам, у яких понад 100 тисяч підписників. Вони отримуватимуть 50% доходу від реклами, яка зʼявлятиметься одразу після їхніх публікацій у застосунку. Суму, яку отримує автор, визначатимуть за формулою, враховуючи перегляди, залученість аудиторії і загальну популярність контенту.
До цього Pulse дозволяв рекламодавцям розміщувати свої оголошення лише після 4% найякіснішого й найпопулярнішого контенту. Тепер Pulse Premiere дозволяє показувати рекламу після всіх публікацій.
У такий спосіб TikTok намагається покращити відносити з рекламодавцями і користувачами, а також помʼякшити наслідки для китайської компанії ByteDance, якщо США виконають погрозу заборонити TikTok на своїй території.
- TikTok фактично підозрюють у шпигунстві на користь китайської влади, через що в США розглядають заборону застосунку на своїй території, якщо китайські власники не відмовляться від своїх часток у компанії.
- До того ж TikTok активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу — користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії. Співробітники НАТО також зобовʼязані видалити застосунок з робочих пристроїв. Європейська комісія теж заборонила своїм працівникам користуватися цим застосунком. Аналогічне рішення ухвалило Міністерство оборони Данії. У Британії заборону TikTok поширили на держслужбовців.
- У TikTok заборони вважають помилковими і заперечують звинувачення у шпигунстві. У компанії заявили, що витратили понад $1,5 мільярда на убезпечення даних.