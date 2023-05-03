Зеленський: За день окупанти вбили 21 людину на Херсонщині. Ще 48 людей дістали поранень

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Протягом 3 травня російські окупанти вбили 21 людину на правобережній Херсонщині. Ще 48 людей поранені.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Російське військо почало масований обстріл Херсонської області та Херсону зранку третього травня — він не припинявся до вечора.

Ворожі снаряди влучили в залізничний вокзал, переїзд, продуктовий супермаркет, будівельний гіпермаркет, приватні будинки, автозаправку, лінії електромереж, газогін і господарські споруди — цивільні обʼєкти.

Цього дня окупанти також обстрілювали Донецьку область — там загинули двоє чоловіків, 9 людей дістали поранень, пише Офіс генерального прокурора. У містах і селах зруйновано будинки, обʼєкти цивільної інфраструктури, знищено автомобілі.