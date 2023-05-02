Людям, які постраждали від ракетного удару по Павлограду виділили девʼять мільйонів

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Мешканцям, які постраждали від російського ракетного удару по Павлограду 1 травня, виділили девʼять мільйонів гривень. За ці кошти вони зможуть замінити вікна, двері, дахи тощо.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З обласного бюджету виділили три мільйони гривень, а з міського — ще шість, щоб закрити першочергові потреби людей.

За даними Дніпропетровської ОВА, у Павлограді пошкоджені 24 багатоповерхівки та 80 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, пʼять магазинів і промислове підприємство.