Київ розірве всі договори з УПЦ Московського патріархату тільки після заборони Ради на її діяльність. Це відповідь міської ради на петицію
- Автор:
- Ліза Бровко
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centralniak / Flickr
Київ зможе розірвати всі договори з Українською православною церквою Московського патріархату лише тоді, коли Верховна Рада ухвалить законопроєкт про заборону її діяльності.
Так відповів заступник мера і секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко на петицію № 11928 «Розірвати всі договори міста Києва та УПЦ МП».
Він підтримав електронну петицію, але зауважив, що виконати її вимоги столиця зможе тільки після ухвалення парламентом відповідних законодавчих актів.
Петиція зʼявилася на сайті Київської міської ради 5 квітня і за добу зібрала понад шість тисяч підписів — цього достатньо для її розгляду київською владою.
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