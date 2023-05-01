Південна Африка «тихо» наполягає, аби путін відвідав саміт віртуально — інакше доведеться його арештувати

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Уряд Південно-Африканської Республіки намагається переконати Кремль відмовитися від ідеї візиту президента володимира путіна на саміт БРІКС, який відбудеться у серпні. Причина — ордер Міжнародного кримінального суду на арешт путіна.

Про це повідомляє Sunday Times, а цитує місцеве видання The Citizen.

За даними видання Sunday Times, Південна Африка «тихо» наполягає на тому, щоб путін відвідав конференцію віртуально. Неназваний чиновник сказав виданню, що путін не може «приїхати сюди і не бути заарештованим». Єдиний варіант, який є, це підключитися через Teams або Zoom з Москви.

Південна Африка — країна, яка підписала Римський статут. З огляду на це вона змушена заарештувати путіна. Влада ПАР запевнила, що буде дотримуватись юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Однак у минулому порушувала свою згоду з Римським статутом, коли не арештувала колишнього президента Судану Омара аль-Башира, якому висунули звинувачення в геноциді та злочинах проти людяності.