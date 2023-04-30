Угорщина заявила, що заплатила «занадто високу ціну» за війну в Україні у відповідь на критику з боку Зеленського

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що угорці вже заплатили «занадто високу ціну» за війну в Україні. Так він відреагував на критику з боку президента Володимира Зеленського.

Про це Сіярто написав у своєму Facebook.

Напередодні Зеленський зазначив, що поведінка Угорщини та її звʼязки з росією не відповідають статусу члена НАТО.

Сіярто наголосив, що Зеленський не має права оцінювати, чи належною є поведінка Угорщини як члена НАТО. Він також нагадав, що Угорщина приймає біженців із України та надсилає допомогу.

«Угорський народ уже заплатив надзвичайно високу ціну за цю війну. Багато угорців — членів угорської громади Закарпаття — вже загинули в цій війні», — додав він.