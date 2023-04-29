США заявили про регулярні провокації російських військових літаків у Сирії. Вони провокують на бій

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У Центральному командуванні США кажуть, що російські військові літаки останнім часом регулярно провокують американську авіацію в небі над Сирією.

Про це повідомляє CNN.

Речник командування заявив, що в серії останніх випадків російські пілоти поводяться так, ніби хочуть вступити в бій з американськими винищувачами. Винищувачі Су-35 небезпечно перехоплюють американські F-16, надто близько наближаються до літаків і заходять у повітряний простір, контрольований коаліцією. За його словами, росіяни намагалися навʼязати dogfight — повітряний бій на близькій дистанції.

Один неназваний посадовець вважає, що російські пілоти вдаються до провокацій, щоб втягнути США в міжнародний інцидент.

США використовують спецканали комунікації з росіянами, щоб запобігати інцидентам. Проте останні перестали визнавати факти інцидентів, а у деяких випадках не виходять на звʼязок. Таке буває, коли російські винищувачі пролітають над позиціями США та коаліції.

Від початку березня російські пілоти 85 разів порушили так звані протоколи уникнення конфлікту.