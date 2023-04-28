Ракетний удар по девʼятиповерхівці в Умані: відомо про 15 загиблих. Розбір завалів триває
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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МВС України
Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що в Умані станом на 13:32 28 квітня відомо про 15 загиблих і девʼятьох поранених через російський ракетний удар по девʼятиповерхівці.
Очільник МВС Ігор Клименко уточнив, що рятувальні роботи з розбору завалів продовжуватимуться протягом доби. За його словами, у підʼїзді будинку по вулиці Комарова, куди влучила російська ракета, зареєстровані 109 людей. Повністю знищені 27 із 46 квартир. Також снаряди пошкодили близько 10 будинків навколо і 30 автівок.
Уманська міська рада відкрила рахунок для допомоги постраждалим від ракетного удару.
Реквізити:
- UA428999980314111931000023755
- Отримувач: ГУК у Черк. Обл/тг м. Умань
- ЄДРПОУ отримувача: 37930566
- Банк отримувача: Казначейство України(ЕАП)
- Код доходу: 50110000
Якщо ви захочете переказати гроші, то вказуйте у призначенні платежу: «Благодійна допомога для постраждалих 28.04.2023 в м. Умань».
- О четвертій ранку 28 квітня росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи лунали в Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській та інших областях.
- В Умані було два влучання крилатих ракет — у склади та житлову девʼятиповерхівку, у Дніпрі під час ранкової ракетної атаки росіян ракета влучила у приватний будинок. Загалом у небі над Україною Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет і два дрони.