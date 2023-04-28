NYT: Незалежні експерти визнали скандальний звіт Amnesty International про українських військових «недостатньо обґрунтованим»

Новини

Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images

Незалежні експерти перевірили звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International зі звинуваченнями на адресу Збройних сил України та визнали його висновки «недостатньо обґрунтованими».

Про це пише The New York Times.

До складу комісії входили Емануела-Кіара Гіллард з Оксфордського університету, Кевін Джон Хеллер із Копенгагенського університету, Ерік Телбот Дженсен із Університету Бригама Янга, Марко Міланович із Редінгського університету та Марко Сассолі з університету Женеви.

У деяких аспектах експертна комісія погодилася з Amnesty International і зазначила, що записи Amnesty чітко свідчать про те, що українські військові часто перебували поблизу цивільних.

Утім, експерти одноголосно вирішили, що ключові висновки Amnesty International про порушення Україною міжнародного права були «недостатньо обґрунтовані» доказами.

«Доповідь від 4 серпня 2022 року була написана мовою, яка була двозначною, неточною та в деяких аспектах юридично сумнівною. Це особливо стосується початкових абзаців, які можна було б прочитати як такі, що натякають — хоча це не було наміром [Amnesty International], що на системному чи загальному рівні українські сили були в основному або рівною мірою винні у смерті цивільних у результаті нападів росії», — цитує The New York Times висновок комісії.

За словами джерел видання, попередня версія експертного звіту була жорсткішою. Але згодом комісія змінила свою оцінку з «необґрунтовано» на «недостатньо обґрунтовано».

За словами співрозмовника видання, комісія представила остаточний звіт на початку лютого. Однак правління вирішило використовувати його як одне з кількох джерел для внутрішнього розповсюдження.

В електронному листі представник Amnesty International охарактеризував незалежну перевірку як «частину постійного внутрішнього процесу, яка надасть інформацію та покращить нашу майбутню роботу». Чи погоджується організація з критикою звіту — дізнатися не вдалося.