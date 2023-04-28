NYT: Незалежні експерти визнали скандальний звіт Amnesty International про українських військових «недостатньо обґрунтованим»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images
Незалежні експерти перевірили звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International зі звинуваченнями на адресу Збройних сил України та визнали його висновки «недостатньо обґрунтованими».
Про це пише The New York Times.
До складу комісії входили Емануела-Кіара Гіллард з Оксфордського університету, Кевін Джон Хеллер із Копенгагенського університету, Ерік Телбот Дженсен із Університету Бригама Янга, Марко Міланович із Редінгського університету та Марко Сассолі з університету Женеви.
У деяких аспектах експертна комісія погодилася з Amnesty International і зазначила, що записи Amnesty чітко свідчать про те, що українські військові часто перебували поблизу цивільних.
Утім, експерти одноголосно вирішили, що ключові висновки Amnesty International про порушення Україною міжнародного права були «недостатньо обґрунтовані» доказами.
«Доповідь від 4 серпня 2022 року була написана мовою, яка була двозначною, неточною та в деяких аспектах юридично сумнівною. Це особливо стосується початкових абзаців, які можна було б прочитати як такі, що натякають — хоча це не було наміром [Amnesty International], що на системному чи загальному рівні українські сили були в основному або рівною мірою винні у смерті цивільних у результаті нападів росії», — цитує The New York Times висновок комісії.
За словами джерел видання, попередня версія експертного звіту була жорсткішою. Але згодом комісія змінила свою оцінку з «необґрунтовано» на «недостатньо обґрунтовано».
За словами співрозмовника видання, комісія представила остаточний звіт на початку лютого. Однак правління вирішило використовувати його як одне з кількох джерел для внутрішнього розповсюдження.
В електронному листі представник Amnesty International охарактеризував незалежну перевірку як «частину постійного внутрішнього процесу, яка надасть інформацію та покращить нашу майбутню роботу». Чи погоджується організація з критикою звіту — дізнатися не вдалося.
- 4 серпня 2022 року Amnesty International опублікувала доповідь, у якій звинуватила українську армію в порушенні гуманітарного права і створенні небезпеки для мирних жителів через розміщення військових баз у житлових районах, школах і лікарнях.
- У відповідь МЗС України назвало звіт несправедливим, а радник голови Офісу президента Михайло Подоляк додав, що єдині, хто наражає на небезпеку цивільних українців, — це російські війська. Міністр оборони Олексій Резніков назвав доповідь Amnesty International свідченням «втрати адекватності» та спробою знищити свій власний авторитет. Очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилась, а на головний офіс організації обрушився шквал критики.
- 7 серпня 2022 року Amnesty International попросила вибачення, але генеральна секретарка Агнес Калламар заявила, що організація зазнала атак з боку українських і російських «тролів» у соцмережах. Українці після цього запустили флешмоб із закликом відправити Калламар у відставку.
- 9 серпня стало відомо, що норвезька філія Amnesty втратила понад 100 співробітників на тлі скандалу через цей звіт: 60 норвезьких членів подали у відставку на знак протесту проти організації, а ще 40 співробітників пішли у відставку без пояснення причин. 10 серпня на тлі скандалу у відставку пішов співзасновник шведського відділення Amnesty. Він пропрацював там майже 60 років.
- 13 серпня Amnesty International вирішила, що незалежні експерти мають перевірити процес складання її доповіді.