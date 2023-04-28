YouTube Music офіційно додає подкасти на платформу. Їх можна слухати офлайн без передплати Premium

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На платформі YouTube Music зʼявляються подкасти. Поки що вони доступні лише у США, але згодом це оновлення поширять і на інші країни.

Про це пишуть у блозі платформи.

Подкасти можна слухати офлайн, у фоновому режимі та онлайн, також користувачі матимуть змогу перемикатися між аудіо- та відеоверсіями на YouTube Music. Ці функції доступні навіть без передплати Premium або Music Premium.

Щоб знайти вкладку «Подкасти», достатньо зайти на головну сторінку YouTube Music. У новій вкладці відображатимуться рекомендовані епізоди та подкасти.