Чехія виділяє майже мільйон євро на українських пілотів. Їх навчатимуть цивільній авіації

Новини

Videvo

Цього року Чехія виділить майже мільйон євро, щоб провести навчання для 20-25 українських пілотів цивільної авіації.

Про це пише Czech Radio.

Чеський уряд виділить кошти з програми гуманітарної та економічної допомоги Україні, затвердженої у 2022 році. У її рамках Чехія виділятиме приблизно €21 мільйон щороку з 2023 до 2025-го.

На навчання ву Чехію поїдуть студенти Національного авіаційного університету (НАУ). Після нього вони зможуть управляти цивільним літаком як другі пілоти.

У Міністерстві закордонних справ Чехії переконані, що цей навчальний проєкт «сприятиме якнайшвидшому відновленню повітряного руху і, отже, загальній реконструкції країни».