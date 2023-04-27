Чехія виділяє майже мільйон євро на українських пілотів. Їх навчатимуть цивільній авіації
- Автор:
- Ліза Бровко
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Videvo
Цього року Чехія виділить майже мільйон євро, щоб провести навчання для 20-25 українських пілотів цивільної авіації.
Про це пише Czech Radio.
Чеський уряд виділить кошти з програми гуманітарної та економічної допомоги Україні, затвердженої у 2022 році. У її рамках Чехія виділятиме приблизно €21 мільйон щороку з 2023 до 2025-го.
На навчання ву Чехію поїдуть студенти Національного авіаційного університету (НАУ). Після нього вони зможуть управляти цивільним літаком як другі пілоти.
У Міністерстві закордонних справ Чехії переконані, що цей навчальний проєкт «сприятиме якнайшвидшому відновленню повітряного руху і, отже, загальній реконструкції країни».
- Тим часом Франція навчає українських пілотів на винищувачах Mirage 2000. Вони проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі.
- У березні двоє українських пілотів вирушили до американського штату Аризона для проведення польотів на авіаційних тренажерах і оцінки їхніх умінь американськими військовими. Це дозволить США краще консультувати наших пілотів із професійних питань.
- На тренування українських пілотів також погодилися Польща та Велика Британія. Тривають переговори ще з трьома європейськими країнами щодо підготовки пілотів.