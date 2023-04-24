Збірна України з футболу продовжить грати відбірковий етап на Євро-2024, попри участь збірної Білорусі

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Збірна України з футболу продовжить грати у відбірковому етапі на Чемпіонат Європи 2024 року, попри участь збірної Білорусі. Раніше Міністерство молоді та спорту заборонили українським збірним брати участь у змаганнях, де є збірні росії та Білорусі.

Про це у своєму Facebook повідомив очільник УАФ Андрій Павелко.

Він зазначив, що Міністерство оперативно надіслало Асоціації розʼяснення щодо свого рішення. Там вказали, що оскільки УЄФА вирішило розводити під час жеребкування українські та білоруські футбольні команди, то заборона на участь українським збірним не діє. Якщо ж буде можливість очної зустрічі України та Білорусі — тоді заборона буде чинною.