Розслідування NYT: Влада Китаю фальсифікувала інформацію про коронавірус від самого початку пандемії

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AFP

Газета The New York Times опублікувала розслідування про те, як Китай фальсифікував інформацію про COVID-19.

На початку 2020 року, коли нова хвороба, що ширилась світом, офіційно отримала назву COVID-19, команда науковців зі Сполучених Штатів і Китаю оприлюднила важливі дані про те, як швидко розповсюджується вірус і хто від нього помирає. Проте за кілька днів дослідники відкликали статтю. В інтернеті її замінили повідомленням із закликом не цитувати цю інформацію.

Тепер The New York Times дізналася, що дослідження вилучили не через помилки. Це зробили за вказівкою китайських чиновників зі сфери охорони здоровʼя на тлі репресій проти науки.

Журналісти проаналізували наукові публікації та встановили, що китайські вчені під тиском свого уряду приховували інформацію, вилучили генетичні послідовності із загальнодоступних баз даних і змінили важливі деталі в публікаціях. Редактори західних журналів сприяли цьому, погоджуючись на ці правки або відкликаючи статті з невідомих причин.

Це породило недовіру до науки в Європі та Сполучених Штатах, оскільки чиновники зі сфери охорони здоровʼя цитували китайські документи, які потім були відкликані.

Аналіз статей показав, що відкликали саме ті матеріали, які б змусили уряд Китаю виглядати погано — зокрема, про приховування досліджень ранніх випадків захворювання, умови для медичних працівників і про те, наскільки широко поширився вірус.

Серед них також було дослідження про інфікованих дітей у південному Китаї та опитування про рівень депресії та тривоги серед китайських медичних працівників, які лікували пацієнтів із COVID-19.

Крім того, з урядової бази даних США зникли десятки послідовностей генів. На початку 2020 року їх надіслали вчені з Уханьського університету. Національна медична бібліотека уряду США, яка керує базою даних, повідомила тоді, що вилучити матеріал попросили дослідники з Уханю. Згодом вилучені послідовності знову зʼявилися в інтернеті, але більшість з них були розташовані в базі даних, повʼязаній з китайським урядом.

Деякі вчені підозрюють, що китайська цензура вплинула на генетичні бази даних, які лежать в основі світових досліджень про коронавірус. Китайські науковці роками ігнорували запити на інформацію про мазки, взяті з поверхонь на ринку в Ухані. Ця відмова завадила визначити, як саме почалася пандемія.

Тільки у 2023 році міжнародна група вчених виявила генетичну послідовність, яку китайські дослідники зібрали на ринку в Ухані в січні 2020 року, але приховували від іноземних експертів протягом трьох років. Представники охорони здоровʼя назвали таку затримку «непробачною». Ці зразки свідчать, що пандемія коронавірусу могла початися з єнотоподібних собак, яких продавали на ринку в Ухані.

Доказів того, що китайська цензура намагається приховати конкретну версіюпоходження пандемії, немає. Деякі науковці вважають, що COVID-19 передається природним шляхом від тварин до людей. Інші стверджують, що він міг поширитися з китайської лабораторії. Усі вони вказуюють на цензуру КНР, що заважає перевірити ці теорії.