Система Prozorro відкрила інформацію про незбройні оборонні закупівлі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Від 23 квітня система Prozorro почала відображати інформацію про незбройні оборонні закупівлі.
Про це повідомили в Міністерстві економіки.
Цю інформацію опублікують згідно з новою редакцією закону «Про оборонні закупівлі». Звіти стосуватимуться саме незбройних закупівель: харчування, речового майна, пального тощо на суму від 200 тисяч грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн — для робіт. Інформація міститиме назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.
Замовникам закупівлі послуг з харчування необхідно буде прозвітувати про ціну за одиницю кожного продукту. Для цього вони зможуть завантажити в систему Prozorro файл із відповідними розрахунками.
За словами директора Prozorro Миколи Ткаченка, оборонні замовники можуть не публікувати дані про загальну суму та обсяги закупівель, місця доставки й найменування постачальника.
Закон передбачає, що замовники та військові частини мають публікувати звіти в систему Prozorro протягом 10 робочих днів з дня підписання контракту. Крім того, до 22 червня їм потрібно буде прозвітувати по всіх договорах, укладених з 24 лютого 2022 року.
- На початку січня довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку). На тлі цього Міноборони вирішило публікувати інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звіряти ціни з ринковими.
- Через закупівлі для армії три чиновники Міністерства оборони отримали підозри, у відомстві оновили кадри.