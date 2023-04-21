Суд відправив під цілодобовий домашній арешт чотирьох підозрюваних у хуліганстві на території Лаври

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Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт чотирьох підозрюваних у хуліганстві на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Про це Київська міська прокуратура повідомила 21 квітня.

Троє підозрюваних будуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 19 червня, ще один — до 19 травня. Це дві жінки 1986 та 1984 років народження і двоє чоловіків 1983 та 2001 років народження. Серед затриманих була активістка УПЦ МП Вікторія Кохановська.

19 квітня 2023 року підозрювані проникли до одного з корпусів Лаври, зламавши захисні ролети та двері. Їхні дії кваліфікували як хуліганство, що повʼязане з опором поліції. За це загрожує від 2 до 5 років вʼязниці.