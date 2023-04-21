Twitter почав забирати сині галочки в знаменитостей, які відмовилися за них платити. Але деяким залишив — це подарунок від Маска
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- Олексій Ярмоленко
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SOPA Images / Getty Images
Увечері 20 квітня соцмережа Twitter почала забирати сині галочки верифікації в користувачів, які відмовилися за них платити. Раніше соцмережа так позначала відомих людей, але тепер галочку може купити будь-хто за гроші.
Про це пише The Verge.
Багато акторів, музикантів, активістів та інших відомих людей почали писати про те, що в них забрали сині галочки. Однак є й ті, хто відмовився платити, але галочка в них залишилася.
Виявилося, що власник Twitter Ілон Маск особисто вирішив залишити деяким знаменитостям галочки верифікації, попри те, що вони за них не заплатили. Він навіть зазначив, що платитиме за ці галочки сам.
Так, наприклад, синю галочку залишили баскетболісту Леброну Джеймсу, хоча він не платив за неї. Також галочка лишилися і в письменника Стівена Кінга.
- 13 квітня Ілон Маск заявив, що користувачі Twitter зможуть пропонувати своїм передплатникам підписку на контент, зокрема на довгі тексти та багатогодинні відео. Щодо синіх галочок, які дозволяють писати довгі твіти та монетизувати контент, їхня безкоштовна версія почала зникати 20 квітня. Позначки верифікованих акаунтів залишаються лише в користувачів, які заплатили за це.
- 6 листопада соцмережа Twitter запустила функцію передплати, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99. Twitter Blue коштує $11 на місяць. Його передплатники мають пріоритет у пошуку, згадках і відповідях. Twitter каже, що використовує цей сервіс як джерело доходу, а також для боротьби зі спамом і ботами. Спочатку передплата коштувала $8 для користувачів Android і $11 для власників смартфонів на iOS, але 19 січня Twitter урівняв вартість Twitter Blue для всіх.