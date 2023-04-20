ДБР повідомило про підозру офіцеру з Івано-Франківська, який побив строковика

Новини

ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині, який знущався з військовослужбовця та бив його.

Про це ДБР повідомило 20 квітня.

Офіцера підозрюють у перевищенні службових повноважень, йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Також ДБР розслідує ще два випадки перевищення службових повноважень цим офіцером щодо інших солдатів.

Держбюро розслідувань просить суд арештувати офіцера з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень.

18 квітня в мережі поширилось відео, на якому офіцер Національної гвардії побив солдата-строковика в Івано-Франківську. Керівництво Нацгвардії заявило, що розпочало службову перевірку.