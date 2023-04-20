FT: Євросоюз планує ввести екстрені обмеження на імпорт українського зерна до пʼяти країн

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Європейський Союз запровадить екстрені обмеження на імпорт зерна з України до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, за винятком реекспорту (транзиту) до інших країн-членів ЄС або інших частин світу.

Про це пише Financial Times.

Заборона діятиме до червня.

країнах і знижувала ціни на внутрішньому ринку. Нові обмеження дадуть час ЄС для підготовки екстрених механізмів «захисту» власного ринку, коли у червні знову почне діяти воєнний режим торгівлі з Україною.

У виданні уточнили, що нові обмеження від ЄС планують ввести через односторонні заборони Польщі та Угорщини. Якщо вони скасують їх, то отримають компенсацію у €100 мільйонів з фондів Євросоюзу.