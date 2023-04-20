FT: Євросоюз планує ввести екстрені обмеження на імпорт українського зерна до пʼяти країн
- Автор:
- Ліза Бровко
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Європейський Союз запровадить екстрені обмеження на імпорт зерна з України до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, за винятком реекспорту (транзиту) до інших країн-членів ЄС або інших частин світу.
Про це пише Financial Times.
Заборона діятиме до червня.
країнах і знижувала ціни на внутрішньому ринку. Нові обмеження дадуть час ЄС для підготовки екстрених механізмів «захисту» власного ринку, коли у червні знову почне діяти воєнний режим торгівлі з Україною.
У виданні уточнили, що нові обмеження від ЄС планують ввести через односторонні заборони Польщі та Угорщини. Якщо вони скасують їх, то отримають компенсацію у €100 мільйонів з фондів Євросоюзу.
- Фінансовий пакет допомоги у €100 мільйонів Єврокомісія пообіцяла і Румунії, Словаччині та Болгарії на тлі зернової кризи. Однак є умова: дотримання спільного підходу до вирішень проблем, а не ухвалення односторонніх рішень.
- Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів 15 квітня. 16 квітня Угорщина заборонила до червня імпорт агропродукції з України. 17 квітня аналогічне рішення ухвалила Словаччина, а 19 квітня — Болгарія. Щоправда, болгари дозволили транзит.
- У Єврокомісії відреагували на такі рішення і назвали їх неприйнятними. Єврокомісія планує затвердити додатковий пакет заходів підтримки фермерів ЄС, які «постраждали» від напливу української сільськогосподарської продукції.
- Увечері 18 квітня міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту агропродукції. Його розблокують у ніч з четверга 21 квітня на пʼятницю 22 квітня.