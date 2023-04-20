Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2
- Автор:
- Ліза Бровко
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AP / Michael Sohn / File
Данія та Нідерланди планують поставити в Україну 14 німецьких танків Leopard 2 на початку наступного року.
Про це пише данське видання DR.
Оголосили про плани поставок міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і виконувач обовʼязків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.
«Це велика пожертва датської сторони в рамках спільного проєкту з Нідерландами, де ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2», — каже міністр закордонних справ.
Троельс Лунд Поульсен додав, що до кінця 2023 року «принаймні 80 танків Leopard 1 потраплять в Україну та зможуть допомогти підтримати боротьбу за свободу, яка триває».
Також в. о. міністра оборони зазначив: «Важливо дати чіткий політичний сигнал про те, що ми солідарні з українським народом і їхнім прагненням захищати власну країну».
- До цього Данія повідомила, що планує передати Україні близько сотні старих танків Leopard 1 до літа. Також протягом місяця Данія хоче поставити самохідні артилерійські установки Caesar.
- Нідерланди днями опублікували список військової допомоги для України. Туди ввійшли танки й кораблі. Загальна вартість наданої допомоги зараз становить €1,2 мільярда.
- Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Норвегія передасть самі снаряди, а Данія — відповідні підривники.
- Уряд Данії погодив створення фонду в розмірі семи мільярдів данських крон (мільярд доларів) для цивільної, військової та економічної допомоги Україні. Кошти фонду призначені на допомогу у 2023 році. На додаток до цього у 2024—2027 роках зарезервовані кошти, які можуть сприяти покриттю витрат на заміну військової техніки. Ці кошти повʼязані з військовими пожертвами, зробленими у 2022 і 2023 роках.