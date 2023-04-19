Журналісти дізналися імена опікунів хлопчика з Маріуполя, якого «всиновила» російська омбудсман Львова-Бєлова
- Автор:
- Анна Холоднова
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Журналісти проєкту «Схеми» («Радіо Свобода») дізналися імена опікунів 17-річного Пилипа Головні з Маріуполя, якого «всиновила» російська уповноважена при президенті рф з прав дітей Марія Львова-Бєлова.
Пилип жив у Маріуполі разом із колишнім чоловіком матері Сергієм Головнею та його дружиною Іриною Калаталовою. Рідна мати хлопця Вікторія померла в червні 2017 року, коли йому було 11 років. Відтоді за ним наглядали Головня і Калаталова.
Російські пропагандистські медіа стверджували, що опікуни Пилипа «просто викинули йому сумку з речами та документи, сказавши, що тепер кожен сам за себе». Але брат вітчима хлопчика та його вчителька спростовують версію окупантів.
«Стосунки були нормальні, хоча Пилип і сам з характером. Сергій не міг його вигнати, посваритись трохи могли, звісно. Більше того, в нього була дружина Іра, яка до Пилипа ставилася дуже добре», — розповів брат вітчима Пилипа Віталій Головня.
На звʼязок з опікунами вийти не вдалось — їхні телефони були відключені або не відповідали. Але Віталій Головня стверджує, що вони залишалися в Маріуполі.
Вчителька хлопця, яка розмовляла з журналістами на умовах анонімності, теж зазначила, що опікуни добросовісно виконували свої обовʼязки, зʼявлялись на батьківських зборах і приходили до школи в разі необхідності. За її словами, Пилип завжди був доглянутий, нагодований і добре вдягнений, а зауважень до опікунів у викладачів не було.
Також «Схемам» вдалося встановити будинок, де Пилип мешкав разом зі своїми опікунами. Він розташований на вулиці Зелінського, 30.
Одна із сусідок родини Людмила розповіла, що виїхала з Маріуполя наприкінці квітня 2022 року, коли будинок вже був у напівзруйнованому стані. На той час родини Головні вже там не було. Проте невідомо, коли саме та куди вони виїхали.
Співрозмовники «Схем» стверджують, що представники російського МНС вивезли Пилипа Головню до Донецька. У російських пропагандистських сюжетах Пилип підтверджував, що деякий час жив у Донецьку.
За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни звозили дітей та вагітних жінок до колишньої обласної лікарні імені Вишневського. Імовірно, там побував і Пилип Головня.
Документи, які отримали журналісти «Радіо Свобода», свідчать, що до 27 травня 2022 року Пилипа могли утримувати в так званому дитячому соціальному центрі в Донецьку. Звідти його разом зі щонайменше 30 іншими дітьми вивезли в росію — у пансіонат «Поляни» Одінцовського району Московської області. Саме там його знайшла уповноважена при президенті рф з прав дитини Марія Львова-Бєлова.
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