ЄС надасть допомогу європейським фермерам та почне розслідування щодо імпорту української агропродукції

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Європейська комісія виділить додатковий пакет фінансової допомоги європейським фермерам, які нібито постраждали через українську агропродукцію. Також там проведуть розслідування щодо її впливу на європейський ринок.

Про це пише Інтерфакс.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала уряди Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії виробити загальний підхід у рамках принципу єдиного ринку ЄС.

«Президент [Єврокомісії] представляє три пропозиції щодо врегулювання ситуації на цих ринках», — повідомила директор із політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант.

За її словами, для найбільш постраждалих фермерів цих країн готується другий пакет фінансової підтримки у розмірі €100 млн.

«По-друге, ми вживатимемо превентивних заходів відповідно до чинних правил торгівлі щодо окремих категорій зерна. Це стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. І, по-третє, ми розпочинаємо розслідування щодо інших чутливих продуктів» , — додала вона.

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс обговорить ці пропозиції і шляхи з міністрами відповідних пʼяти держав-членів, а також із колегами з України.