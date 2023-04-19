Україна та Туреччина домовилися про відновлення реєстрації та інспектування суден в рамках «зернової угоди»

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Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення інспектування суден, які заходять до українських портів для завантаження збіжжя.

Про це заявив віцепремʼєр з відновлення України Олександр Кубраков після зустрічі з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Він нагадав, що з 10 квітня росія припинила реєстрацію нового флоту для участі в «зерновій ініціативі» та відмовилась працювати за планами українських портів. Таким чином росія фактично зупинила вхід до Чорного моря нових суден, які потрібні для завантаження зерна.

Як зазначає Кубраков, у вівторок, 18 квітня, українська сторона запропонувала провести хоча б по дві інспекції вихідного та вхідного флоту. Пропозицію підтримала турецька сторона, але її не реалізували через позицію рф.

«Вимоги контролювати та втручатися в роботу українських портів є неприйнятними для нас», — наголосив він.

Кубраков зазначив, що попри поновлення інспекції суден, Україна продовжить робочі консультації з ООН та Туреччиною щодо шляхів забезпечення повноцінного виконання зернової угоди з дотримання зобовʼязань усіх сторін та процедур СКЦ.