Україна і Польща домовилися відновити транзит українського зерна
- Автор:
- Анна Холоднова
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СБУ
Перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту агропродукції.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.
«За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано в ніч з четверга 21 квітня на пʼятницю 22 квітня поточного року», — сказала Свириденко.
За її словами, наразі уряд очікує від польської сторони деталі щодо технічних аспектів транспортування української продукції Польщею.
- Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів. Голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що рішення ухвалили з урахуванням «асиметрії між польським та українським сільським господарством, що є наслідком якості землі, значно нижчої оплати праці в Україні та того факту, що в Україні переважно на великих площах працюють міжнародні компанії з розгалуженою інфраструктурою».
- Раніше Брюссель запропонував €56,3 мільйона як компенсацію постраждалим фермерам країн-сусідів України, але цю суму назвали надто маленькою. Польський уряд у лютому цього року запровадив держсубсидії для аграріїв, проте ситуацію це не покращило.
- 16 квітня Угорщина слідом за Польщею тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України. Заборона триватиме до 30 червня. А 17 квітня аналогічне рішення ухвалила Словаччина.
- У Єврокомісії відреагували на такі рішення. Односторонні дії щодо торгівлі з боку держав-членів ЄС назвали неприйнятними. Єврокомісія планує затвердити додатковий пакет заходів підтримки фермерів ЄС, які «постраждали» від напливу української сільськогосподарської продукції.