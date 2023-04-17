WP: У злитих американських документах є дані про російську «фабрику тролів», якою керує центр при адміністрації президента
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
У злитих секретних американських документах є інформація про російську мережу «Фабрика», яка проводить кампанію з дезінформації.
Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на злиті документи.
Видання розповідає про аналіз ефективності росії в посиленні пропаганди у Twitter, YouTube, TikTok, Telegram та інших соціальних мережах. Дослідження проводили наприкінці 2022 року й показали військовому керівництву США.
Документ — це оцінка розвідувальних служб США російських операцій з дезінформації. Основна увага приділяється Федеральному державному унітарному підприємству «Головний науково-дослідний обчислювальний центр» («ГлавНИВЦ»). Центр виконує роботу безпосередньо для Адміністрації президента росії, а мережа для проведення кампанії з дезінформації відома як «Фабрика».
Наприкінці 2022 року російський центр працював над подальшим покращенням мережі «Фабрика», і «ці зусилля, ймовірно, підвищать здатність Москви контролювати своє внутрішнє інформаційне середовище та просувати проросійські наративи за кордоном».
«Боти переглядають, лайкають, підписуються та публікують контент, а також маніпулюють кількістю переглядів, щоб просувати контент вгору в результатах пошуку та списках рекомендацій», — йдеться в документі. В інших випадках «Фабрика» надсилає контент безпосередньо звичайним користувачам — після того, як зібрала з баз даних їхні адреси електронної пошти та номери телефонів.
У розвідувальному документі йдеться про те, що цілі російських кампаній впливу включали деморалізацію українців та створення розбіжностей серед західних союзників.
В окремому секретному документі наводиться зведення щодо шести конкретних кампаній впливу, запущених або запланованих на кінець цього року новою російською організацією — Центром спеціальних операцій у кіберпросторі. У документі йдеться, що нове угрупування здебільшого націлене на регіональних союзників України.
Серед цих шести була кампанія з поширення ідеї, що американські політики приховують побічні ефекти вакцини, аби розпалити розбіжності на Заході, а батальйон «Азов» на Донбасі діяв «з каральною метою». Інші кампанії націлені на конкретні країни й просувають ідею, що Латвія, Литва та Польща хочуть відправити українських біженців назад воювати, що служба безпеки України вербує співробітників ООН для шпигунства і що Україна використовує операції впливу проти Європи за допомогою НАТО.
- 6 квітня стало відомо, що в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії, а 7 квітня стало відомо, що в мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади. У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм.
- 9 квітня Bellingcat повідомив, що документи з Пентагону почали зʼявлятися в інтернеті ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах, де спілкувалися фанати відеоігор.
- 10 квітня в Пентагоні підтвердили, що через витік документів публічною стала «дуже чутлива секретна» інформація. 13 квітня ФБР заарештувало підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону — 21-річного Джека Тейшейру.