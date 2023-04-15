WSJ: Ілон Маск створює нову компанію штучного інтелекту
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Американський мільярдер Ілон Маск зареєстрував у штаті Невада компанію, яка працюватиме у сфері штучного інтелекту, вона називається X.AI Corp.
Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.
У документах Ілон Маск вказаний як єдиний директор компанії, а директор його сімейного офісу Джаред Бірчалл — як її секретар. X.AI дозволила продаж 100 мільйонів акцій компанії, що перебувають у приватній власності.
14 квітня видання Financial Times повідомило, що Ілон Маск почав збирати команду дослідників та інженерів для роботи над своїм проєктом штучного інтелекту і веде переговори з інвесторами Tesla та SpaceX про допомогу з його фінансуванням.
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