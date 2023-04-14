САП завершила розслідування справи Андрія Коболєва, її передають до суду
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішила завершити досудове розслідування щодо колишнього голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва у справі про премію понад 229 мільйонів гривень.
Про це САП повідомила 14 квітня.
Перед цим Вищий антикорупційний суд повторно відмовився продовжувати строки досудового розслідування у справі Коболєва (строк розслідування спливає 19 квітня). САП просила продовжити строки ще на 6 місяців.
- 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро оголосило Андрію Коболєву про підозру в заволодінні понад 229 мільйонами гривень. Слідство встановило, що Коболєв у травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 229 мільйонів гривень за «екстраординарні досягнення» — йдеться про позитивне рішення Стокгольмського арбітражу в газовій справі України проти росії.
- 31 січня Вищий антикорупційний суд визнав підозру Андрію Коболєву «необґрунтованою» і відмовився обирати йому запобіжний захід (арешт з альтернативою застави). Тоді Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила це рішення, і Коболєву призначили заставу — 229 мільйонів гривень.